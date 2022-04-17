شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة الأمريكية : اكتشاف إصابات بأنفلونزا الطيور في ولايتي بنسلفانيا ويوتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الزراعة الأمريكية يوم السبت إنه تم اكتشاف حالات إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور في سرب دجاج تجاري في ولاية بنسلفانيا وسرب منزلي في ولاية يوتا مع انتشار المرض الآن في أكثر من 30 ولاية في البلاد.

وقالت الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تبحث في اللقاحات كخيار لحماية الطيور الداجنة من إنفلونزا الطيور القاتلة مع مواجهة البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015. وقضى التفشي الحالي على أكثر من عشرين مليون دجاجة وديك رومي في أسراب تجارية منذ فبراير شباط.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن المسؤولين الاتحاديين وفي الولايات يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة والاختبار في المناطق المحيطة بالأسراب المصابة.

وقالت السلطات الأمريكية إن حالات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة لا تمثل مصدر قلق فوري للصحة العامة.