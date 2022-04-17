زيلينسكي: الوضع في ماريوبول مازال عصيباً للغاية

16 أبريل , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن الوضع في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة مازال عصيباً للغاية وإن كييف على تواصل يومي مع المدافعين عن المدينة.
واتهم زيلينسكي، في كلمة عبر الإنترنت، روسيا بمحاولة القضاء على سكان المدينة لكنه لم يتطرق إلى زعم موسكو في وقت سابق بأن قواتها طهرت كل المناطق السكنية في ماريوبول من القوات الأوكرانية.
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