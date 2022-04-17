16 أبريل , 2022 ولاية ساوث كارولاينا. قالت السلطات إن إطلاق نار وقع السبت في مجمع تجاري في كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا، ووردت أنباء عن وقوع إصابات. وقالت إدارة شرطة كولومبيا على تويتر إنّه تم التأكد من وقوع إصابات خلال الواقعة وهم يتلقون الرعاية الطبية، وإن حجم الإصابات غير معروف في الوقت الراهن.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في مجمع تجاري في كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا ووقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.