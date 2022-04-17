استطلاع: نحو ثلث الألمان يشعرون بأنهم أقل لياقة مما كانوا عليه قبل الجائحة

برلين: كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو ثلث الألمان يشعرون بأنهم أقل لياقة مما كانوا عليه قبل جائحة كورونا.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بتكليف التأمين الصحي الألماني (برونوفا بي كيه كيه) أن فقط خمس الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم يشعرون بأنهم أكثر لياقة.

وشمل الاستطلاع 1000 شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما وأكثر في كانون الثاني/يناير .2022

ومقارنة بالوقت الذي سبق جائحة كورونا، فإن 19% من الألمان يعتبرون أنفسهم أكثر لياقة، بينما يرى 51% في المائة تقريبا أن لياقتهم لم تتغير، بينما ذكر 30% أنها انخفضت.

وأشار الاستطلاع إلى أن الرجال (31%) يرون أكثر من النساء (15%) أنهم صاروا أكثر لياقة بعد الجائحة.

وبوجه عام - أي النساء والرجال معا - ذكر 23% من الألمان أن لياقتهم البدنية عالية أو عالية جدا، و 52% قيموها على أنها متوسطة و 25% على أنها منخفضة أو ليست موجودة على الإطلاق.

وجاء في تعليق شركة التأمين الصحي على نتائج الاستطلاع، أن اللياقة البدنية للمواطنين الألمان متواضعة.

وقد أظهرت دراسات أخرى أجرتها شركة برانوفا بي كيه كيه، أن النساء على وجه الخصوص عانين من الجائحة وشعرن بالإرهاق بين التعليم المنزلي والعمل من المنزل. ونقل البيان عن جيرد هيرولد، الطبيب الاستشاري في الشركة، قوله: لم يكن لديهن أي وقت للتفكير في برنامج رياضي.

وبحسب بيانات شركة التأمين الصحي، فإن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم رياضيين حاليا يقولون إنهم استغلوا الجائحة لصالحهم، حيث ذكر أربعة من بين كل عشرة أشخاص يتمتعون بلياقة بدنية أنهم عززوا من أدائهم إلى المستوى الذي عليه اليوم على مدار العامين الماضيين.

وفي المقابل، أوضح هيرولد أن أي شخص لم يكن نشطا رياضيا في السابق، وجد سببا إضافيا للاستسلام لذاته الأضعف بسبب إغلاق مراكز اللياقة البدنية.