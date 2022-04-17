انت الان تتابع خبر بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة للفترة من 2022/4/8 ولغاية 2022/4/15 كالاتي:

-تنفيذ اوامر قبض 1478

-القبض مطلقي العيارات النارية 8

-احالة متهمين الى المحاكم 262

-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 293

-ازالة التجاوزات على المواقع الأثرية 4

-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 299

-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 509

-مضاهات طبعات الاصابع 73

-عدد طالبي النجدة 1699

-حالات العنف الاسري 68

-فض مشاجرات 1263

-ضبط عجلات مطلوبة 45

-تبرع بالدم 28

-القبض على المتسولين 765

-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 18

-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 353

-طبع لوحات السيارات 16529

-اصدار اجازات السوق 18899

-اصدار سنوية السيارات 27681

-مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 17