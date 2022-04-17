'فيفا' يصدر فيلماً وثائقياً عن الأسطورة الأرجنتينية 'مارادونا'

بغداد - ياسين صفوان - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مقطع فيديو ترويجي لفيلم وثائقي سيرى النور قريبا، تدور قصته حول الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وجاء الفيلم الوثائقي حول أسطورة منتخب الأرجنتين، مارادونا، تحت عنوان "بعد دييغو" "After Diego"، وتم تصوير هذا الفيلم الملون بين الأرجنتين ومدينة نابولي الإيطالية، ويبحث في إرث الفتى الذهبي، حيث يتضمن تصريحات ولقاءات خاصة مع الأشخاص الذين لامس حياتهم الأسطورة الأرجنتينة بطريقة ما.

وقال مدرب اللياقة البدينة الشخصي لمارادونا سابقا، فرناندو سينيوريني، خلال الفيديو: "إنها حياة أسطورة، مليئة بالذكاء.. نحبه (أي مارادونا) أو نكرهه، لكن لا يمكن تجاهله".

كما تحدث أشخاص آخرون عن حزنهم الشديد وردة فعلهم الأليمة عندما سمعوا بوفاة بطل العالم مع منتخب الأرجنتين عام 1986 في المكسيك، ووصفوا خبر الوفاة بكونه "صادما وغير حقيقي وغريبا". وعددوا خصال لاعب برشلونة الإسباني سابقا والتي جعلتهم يعشقونه بشكل كبير، وقالت إحدى المعجبات بمارادونا خلال التصريحات: "أحببت مارادونا، وما زلت أحبه".

وتوفي مارادونا يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي داخل منزله الواقع شمالي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، عن عمر ناهز الـ 60 عاما، متأثرا بأزمة قلبية، وقد لاقى نبأ وفاة النجم السابق لنابولي الإيطالي أصداء عالمية قوية.

وأثارت وفاة "مارادونا" حزناً عارماً بين محبي كرة القدم في أنحاء العالم، لكن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم عام 1986، لم يحظَ بوداع أسطوري يليق به في ظل غياب الجماهير عن المدرجات بسبب جائحة كورونا، وهو الأمر الذي دفع شركة "إلكترونيك آرتس" للفنون والرياضة المسؤولة عن إنتاج لعبة كرة القدم الإلكترونية الشهيرة "فيفا 2021" لتكريمه على طريقتها الخاصة؛ إذ وزعت الشركة الأمريكية "تيفو" مارادونا مجاناً على جميع مستخدمي فيفا ألتميت تيم "FIFA Ultimate Team" أو ما يعرف باسم "FUT" الخاص بلعبة محاكاة كرة القدم.