انت الان تتابع خبر الصحة تنشر روابط الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيين خريجي الكليات والمعاهد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأدناه روابط الاستمارة
رابط الاستمارة الخاص بخريجي كليات التمريض :
رابط الاستمارة الخاص بخريجي معهد الصحة العالي والمعاهد التقنية للاقسام ( التمريض , القبالة والتوليد , الإسعاف , امراض الدم ) : أنقر هنا
رابط الاستمارة الخاص بخريجي اعداديات التمريض :
رابط الاستمارة الخاص بخريجي كليات التمريض :
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رابط الاستمارة الخاص بخريجي معهد الصحة العالي والمعاهد التقنية للاقسام ( التمريض , القبالة والتوليد , الإسعاف , امراض الدم ) :
رابط الاستمارة الخاص بخريجي اعداديات التمريض :
أنقر هنا