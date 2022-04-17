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الصحة تنشر روابط الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيين خريجي الكليات والمعاهد

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بغداد - ياسين صفوان - وأدناه روابط الاستمارة

رابط الاستمارة الخاص بخريجي كليات التمريض :
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رابط الاستمارة الخاص بخريجي معهد الصحة العالي والمعاهد التقنية للاقسام ( التمريض , القبالة والتوليد , الإسعاف , امراض الدم ) :

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رابط الاستمارة الخاص بخريجي اعداديات التمريض :
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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