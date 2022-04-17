انت الان تتابع خبر انتحار فتاة تولد 2005 جنوب شرقي بغداد.. ما علاقة زوجها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "فتاة تولد 2005 أقدمت على الانتحار باسلوب تناولها مادة سامة داخل دارها ضمن ناحية النهروان التابعة لقضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف، أنه "تم نقلها الى مستشفى الشيخ زايد وقاموا ذويها باقامة دعوى ضد زوجها والتحفظ عليه".



وأوضح المصدر، أن "ذوي الفتاة أدعوا ان زوج ابنتهم هو السبب وراء انتحارها ولذلك تم رفع دعوى قضائية ضده".