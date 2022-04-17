مسؤول يؤكد أن ليبيا لن تقدم طلباً لتونس لاستثنائها من قرار إيقاف التصدير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

سيطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان بعض أنواع الخضروات والغلال، على حديث الشارع الليبي على خلفية إيقاف دول الجوار، تصدير تلك المواد.



وفي حين يلفت رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية-التونسية سمير المهدي إلى إن ذلك القرار مؤقت لحماية الأمن الغذائي التونسي بدرجة أولى بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، أكد المسؤول إلى موقع "أصوات مغاربية " الإلكتروني أن القرار لن يتجاوز شهر رمضان لتعود الأمور إلى نصابها، لأن السوق الليبية أحد أهم مسالك التصدير بالنسبة لتونس.

ونفى المهدي تقدم الدولة الليبية بطلب لتونس لاستثنائها من قرار إيقاف التصدير باعتباره قراراً ظرفياً، جاء فحسب لإحداث توازن داخلي في السوق المحلية التونسية، مشيراً إلى أن ليبيا مفتوحة على أسواق دولية أخرى يمكنها تغطية احتياجاتها الذاتية.