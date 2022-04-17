"عسكري ميانمار" يطلق سراح 1619 سجينا بمناسبة العام البوذي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أنه سيطلق سراح أكثر من 1600 سجين، الأحد، بمناسبة العام البوذي الجديد.



وذكر التلفزيون الرسمي، صباح الأحد، أنه تم "العفو عن نحو 1619 سجينا، بينهم 32 أجنبيا، على أن يطلق سراحهم بمناسبة العام الجديد، دون أن يحدد ما إذا كانوا مجرمين عاديين أو سجناء سياسيين.

ولم تتوافر تفاصيل تتعلق بهوية هؤلاء السجناء المفرج عنهم، لذا لم يتضح هل سيكون الأسترالي شون تورنيل الذي قبض عليه بعد الانقلاب بفترة وجيزة، على لائحة السجناء المفرج عنهم.

وكان تورنيل يعمل مستشارا للزعيمة المدنية أونج سان سو تشي عندما قبض عليه في فبراير/شباط الماضي بعد أيام على الانقلاب العسكري، واتُهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في ميانمار ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدتها 14 عاما.

وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهم الموجهة إلى تورنيل، خاصة بعد أن مُنعت السفارة الأسترالية من إمكان حضور إحدى جلسات محاكمته في سبتمبر/أيلول.

وأثار الانقلاب مظاهرات حاشدة قابلها المجلس العسكري بحملة قمع أدت إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، فيما تُقدر منظمة غير حكومية محلية وجود نحو 12 ألف شخص قيد الاحتجاز.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن المجلس العسكري في ميانمار أنّه سيُطلق سراح أكثر من 800 سجين في إطار عفو لمناسبة يوم الاتّحاد.