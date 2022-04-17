حركة طالبان تستدعي سفير باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأفغانية، إن سلطات طالبان استدعت امس السفير الباكستاني في كابول للاحتجاج على ضربات جوية نفذتها القوات الباكستانية داخل أفغانستان.



وقال مسؤول محلي في طالبان وسكان إن 36 شخصاً لقوا حتفهم في ضربات جوية نفذتها طائرات باكستانية دخلت المجال الجوي الأفغاني الجمعة.

ونفت باكستان تنفيذ الضربات.

وتقول إسلام اباد إن متشددين يشنون هجمات في داخل باكستان انطلاقاً من الحدود الغربية غير الخاضعة لسلطات إنفاذ القانون مع أفغانستان، لكن سلطات طالبان تقول إنها أوقفت الهجمات منذ سيطرتها على البلاد في أغسطس (آب) من العام الماضي.

وقال بيان أصدرته الخارجية الأفغانية إن السبب في استدعاء السفير الباكستاني في كابول هجمات وقعت في الآونة الأخيرة في إقليمي خوست وكونار، وإن السفير تسلم مذكرة احتجاج لتسليمها إلى إسلام اباد.