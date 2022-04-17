شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اجتماعات لـ"خطة النواب" خلال الأسبوع الجارى لمناقشة طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 5 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة لمناقشة تشريعات هامة على أجندتها والتي من بينها إقرار 56 مشروع قانون تتعلق بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ووزارة العدل عن السنة المالية 20/21، الثلاثاء القادم .

وتناقش اللجنة، الاثنين المقبل، طلب إحاطة بشأن تعديل لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية، وطلب إحاطة آخر بشأن الطرق المتبعة في حصر الممولين والعقارات المملوكة لهم .

كما ستناقش اللجنة يوم الثلاثاء، طلب إحاطة بشأن إهدار إيرادات ملاعب مراكز الشباب بمحافظة أسيوط، دون الاستفادة منها.

بينما تعقد اللجنة، اجتماعا الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021، وآخر بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021 .