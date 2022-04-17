أوكرانيا تؤكد التزامها بسداد ديونها الخارجية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارتشينكو، إن بلاده ملتزمة بسداد ديونها الخارجية، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من الديون التي يتعين على أوكرانيا سدادها هذا العام هى ديون محلية "يمكننا تغطيتها بسهولة" أو إعادة تمويلها .



وذكر مارتشينكو أن جدول سداد الديون الخارجية "معتدل وبسيط للغاية".

وقال الوزير إن أوكرانيا خفضت الإنفاق بمقدار 180 مليار هريفنيا (6 مليارات دولار) وتحتاج إلى ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار شهرياً لتمويل ميزانيتها مع استمرار الحرب، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.

وأضاف أن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بين 30% و50%، لكن من السابق لأوانه إجراء تقدير دقيق.

وأفادت تقارير بأن مارتشينكو سيسافر إلى واشنطن لحضور اجتماع صندوق النقد الدولي الذي يبدأ يوم الاثنين.