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أوكرانيا تؤكد التزامها بسداد ديونها الخارجية.. إليك التفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

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قال وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارتشينكو، إن بلاده ملتزمة بسداد ديونها الخارجية، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من الديون التي يتعين على أوكرانيا سدادها هذا العام هى ديون محلية "يمكننا تغطيتها بسهولة" أو إعادة تمويلها .

 

وذكر مارتشينكو أن جدول سداد الديون الخارجية "معتدل وبسيط للغاية".

 

وقال الوزير إن أوكرانيا خفضت الإنفاق بمقدار 180 مليار هريفنيا (6 مليارات دولار) وتحتاج إلى ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار شهرياً لتمويل ميزانيتها مع استمرار الحرب، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.

 

وأضاف أن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بين 30% و50%، لكن من السابق لأوانه إجراء تقدير دقيق.

 

وأفادت تقارير بأن مارتشينكو سيسافر إلى واشنطن لحضور اجتماع صندوق النقد الدولي الذي يبدأ يوم الاثنين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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