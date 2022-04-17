شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تعلن طرد القوات الأوكرانية من ماريوبول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها امس، إنها طهرت منطقة ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية وحاصرت بعض المقاتلين في مصنع آزوفستال للصلب.



ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف القول، إنه حتى 16 أبريل (نيسان)، فقدت القوات الأوكرانية في المدينة الساحلية المحاصرة أكثر من 4 آلاف فرد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن خسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 23 ألف مقاتل، مشيرة إلى إسقاط طائرة أوكرانية بالقرب من أوديسا كانت محملة بأسلحة مقدمة من الغرب.