شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تسقط طائرة شحن محملة بالأسلحة في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس، أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، حسبما أفادت قناة (أرتي بالعربي) الروسية.



وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إيجاز صحافي مساء اليوم، بأن " الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا".

ولم يعلق الجانب الأوكراني بعد على هذا الإعلان الروسي.