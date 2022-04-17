لبنان.. منع إطلاق حملة انتخابية للائحة تابعة لقوى التغيير في جنوب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أقدم عدد من الشبان على منع أعضاء لائحة انتخابية تابعة لقوى التغيير وهي لائحة "معاً للتغيير"، من إطلاق حملتها الانتخابية التي كانت مقررة بعد ظهر السبت، في بلدة الصرفند جنوب لبنان.



وقالت المرشحة سارة سويدان عن دائرة صور الزهراني، على لائحة "معاً للتغيير"، في مقطع فيديو تم تداوله: "لقد تم منع لائحة تابعة لقوى التغيير عن إطلاق حملتها الانتخابية حيث تم قطع الطريق بالدواليب وتعرض عدد من مناصري اللائحة للتعنيف".

وأوضحت بلدية الصرفند في بيان أنه كان من المقرر أن تستضيف استراحة الوادي في البلدة، احتفالا لإطلاق إحدى اللوائح الإنتخابية.

وقالت البلدية، "قرابة الساعة الثانية والنصف عصراً، عمد بعض المحتجين من أبناء البلدة والجوار على قطع الطريق المؤدي إلى الاستراحة، وأطلقوا شعارات وهتافات مناهضة للائحة المذكورة ولوجودها في المكان، فضلاً عن حصول إشكالات ومشادات كلامية محدودة".

وأضافت البلدية، "على الفور سارعت فعاليات البلدة السياسية والبلدية والاختيارية وعمدت إلى تهدئة الوضع وإعادته إلى طبيعته بمؤازرة من القوى الأمنية اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني".

وتابع البيان، أن "بلدة الصرفند تجدد التزامها وتأكيدها وحرصها على تأمين كافة مناخات التنافس الديمقراطي وفقاً لقواعد القانون واتباع الأصول المرعية الإجراء في تنظيم أي فعالية كانت".

يذكر أنه من المقرر أن تجري الانتخابات النيابية اللبنانية في 15 مايو (أيار) المقبل، حيث تتنافس 103 لوائح انتخابية، من بينها أكثر من 50 لائحة تحمل شعارات التغيير، لاختيار أعضاء البرلمان الجديد.