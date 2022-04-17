المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ندد المغرب امس "بشدة" باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتبره عملاً استفزازياً "ممنهجاً" من شأنه أن يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف.



وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، "تعبر المملكة المغربية...عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية".

ويرأس العاهل المغربي محمد السادس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأُصيب 152 فلسطينياً على الأقل في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى بالقدس الجمعة، في أحدث موجات العنف المتصاعد، مما أثار المخاوف من الانزلاق مجددا إلى صراع أوسع.

وقوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب بعد سلسلة هجمات مميتة نفذها عرب في شوارع بإسرائيل خلال الأسبوعين المنصرمين.

كما دعا المغرب "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته".