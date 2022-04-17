موسكو تتهم ألمانيا بالمشاركة في مختبرات عضوية بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اتهمت روسيا، ألمانيا بالمشاركة في معامل عسكرية مزعومة في أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لمحطة "آر تي" التلفزيونية الروسية: "وفقاً لمعلومات مؤكدة، نسق الجانب الألماني في مجال السلامة البيولوجية بشكل وثيق عمله مع حلفائه الأمريكيين، الذين أنشأوا شبكة من 30 مختبراً بيولوجياً، على الأقل، في أوكرانيا"، مضيفة أنه تم إجراء "أبحاث علمية خطيرة" في المختبرات.

وتدعي روسيا منذ أسابيع أن الولايات المتحدة لديها مختبرات سرية لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهو ما يشكل أحد مبررات موسكو للحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أسابيع في أوكرانيا. وتنفي واشنطن هذه المزاعم.

وتسود مخاوف في الغرب من أن موسكو تطلق هذه المزاعم كي تستغلها ذريعة لشن هجوم بأسلحة بيولوجية، أو للتستر على استخدام مثل هذه الأسلحة.

استغل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية لتحذير المجتمع الدولي من أن روسيا قد تستخدم قنابل نووية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عنه قوله: "لست بمفردي، كل العالم، كل الدول يجب أن تقلق".

وكان ذلك رد فعل زيلينسكي على تصريحات أدلى بها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" بيل بيرنز الذي قال إنه لا يجب الاستخفاف بخطر استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية، نظراً لإخفاقات روسيا العسكرية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي بالانجليزية خلال جزء من المقابلة تم نشره اليوم إن روسيا لا تقيم وزناً لأرواح البشر.

ولدى مناقشته احتمالية استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع، قال زيلينسكي، إنه من المهم أن يكون المرء مستعداً لا خائفاً.

وأضاف "لكن هذه ليست قضية بالنسبة لأوكرانيا، ليس لأوكرانيا وحدها بل للعالم أجمع، حسبما أعتقد".