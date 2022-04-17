جونسون يعد بإرسال مركبات مدرعة لأوكرانيا خلال أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسليم مركبات مدرعة "في الأيام المقبلة"، وفقاً لمقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت.



وأكد جونسون لزيلينسكي أن بريطانيا "ستواصل توفير الوسائل لأوكرانيا للدفاع عن نفسها"، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه في وقت متأخر من يوم السبت.

وجاء في البيان إن الجانبين ناقشا خلال مكالمتهما الهاتفية يوم السبت، أيضاً الحاجة إلى حل أمني طويل الأجل لأوكرانيا.

كما أكد جونسون لزيلينسكي أنه سيواصل العمل مع شركاء بريطانيا وحلفائها "لضمان أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن سيادتها في الأسابيع والأشهر المقبلة".