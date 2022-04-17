الجيش النيجيري يصطاد 70 داعشيا بغارة جوية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت القوات الجوية النيجيرية، السبت، أنها قضت على أكثر من 70 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في شمال البلاد، عند الحدود مع النيجر.



وقال بيان صادر عن القوات الجوية إن طائرات مقاتلة من نيجيريا والنيجر شاركت في العملية.

وتُعرف منطقة بحيرة تشاد التي شنت فيها نيجيريا الغارات الجوية بأنها معقل إرهابيي داعش في غرب إفريقيا، وهي تنظيم إرهابي ينشط بالمنطقة منذ عام 2016.

وأدى تمرد داعش مع خصمه تنظيم بوكو حرام إلى مقتل قرابة 40 ألف شخص في العقد الماضي، وما زال أكثر من مليوني شخص نازحين بسبب العنف المستمر.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إدوارد جابكويت إن "المهمات في المواقع المشتبه فيها (..) التي نفذت في 13 أبريل/ نيسان 2022 رصدت على وجه التحديد عددا كبيرا من الإرهابيين في موقع يرجح أنه معسكر لوجستي".

وأضاف أنه نتيجة الرصد شنت طائرات مقاتلة من نيجيريا والنيجر غارات في 14 أبريل/ نيسان على تامبون ريغو ومعسكر تدريب قريب.

وتابع أن "أكثر من 70 إرهابيا من تنظيم داعش في غرب أفريقيا تم القضاء عليهم أو إصابتهم بجروح خطيرة".

وغالبا ما تُصعّد نيجيريا التي يواجه جنودها التنظيمات الإرهابية منذ 12 عاما، هجماتها في هذا الوقت من العام قبل بدء موسم الأمطار.