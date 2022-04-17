روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني إلى أراضيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حظرت السلطات الروسية دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها على خلفية دعمه أوكرانيا التي أطلقت موسكو عملية عسكرية بها قبل ما يزيد على 50 يوما.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها حظرت أيضا دخول وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس و10 آخرين من أعضاء الحكومة والساسة البريطانيين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الخطوة اتُخذت "نظرا للتصرف المعادي غير المسبوق من الحكومة البريطانية، خاصة فرض عقوبات على مسؤولين روس كبار".

ويعد جونسون أحد أبرز القادة الغربيين دعما لكييف، وفرضت حكومته عقوبات قاسية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وزار جونسون كييف والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

قرار روسي جاء بعد تقارير إعلامية عن تنفيذ القوات الخاصة البريطانية "مهمة خاصة" في قلب العاصمة الأوكرانية كييف لأول مرة منذ بدء الحرب.

ونقلت صحيفة التايمز عن قادة أوكرانيين قولهم إن القوات الخاصة البريطانية (SAS) تولت مهمة تدريب "قوات أوكرانية محلية" في كييف.

وتولت القوات الخاصة البريطانية (SAS) مهمة توجيه المجندين العسكريين الجدد والعائدين لاستخدام صواريخ NLAW، وفقا للصحيفة البريطانية.

وحصلت أوكرانيا على دفعة بريطانية من صواريخ (NLAW) المضادة للدبابات وهي صواريخ خفيفة من الجيل الثاني، تلقتها كييف قبل بدء العملية العسكرية الروسية.

وحتى الآن، قدمت أكثر من 30 دولة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و1.7 مليار دولار من الولايات المتحدة.