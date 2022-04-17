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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة البريطانية: مظاهرات وسط العاصمة لندن تغلق عدة طرق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
قالت الشرطة البريطانية، امس، إن مظاهرات في وسط العاصمة لندن، أدت إلى إغلاق عدة طرق.
وكتبت الشرطة على "تويتر"، "نحن على علم بمظاهرات في منطقة ذا ماربل آرتش، وفريقنا يعمل على حل الأمر بأسرع وقت ممكن".
وتابعت "يوجد حاليًا اضطراب مروري كبير في منطقة ماربل آرتش بسبب الاحتجاجات.. الشرطة في مكان الحادث".
ولم تكشف الشرطة البريطانية معلومات عن طبيعة الاحتجاجات وأسبابها.