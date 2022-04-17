الشرطة البريطانية: مظاهرات وسط العاصمة لندن تغلق عدة طرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الشرطة البريطانية، امس، إن مظاهرات في وسط العاصمة لندن، أدت إلى إغلاق عدة طرق.



وكتبت الشرطة على "تويتر"، "نحن على علم بمظاهرات في منطقة ذا ماربل آرتش، وفريقنا يعمل على حل الأمر بأسرع وقت ممكن".

وتابعت "يوجد حاليًا اضطراب مروري كبير في منطقة ماربل آرتش بسبب الاحتجاجات.. الشرطة في مكان الحادث".

ولم تكشف الشرطة البريطانية معلومات عن طبيعة الاحتجاجات وأسبابها.