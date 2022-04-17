الدفاع الروسية تعلن تصفية كل القوات الأوكرانية في ماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، تصفية كل القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن حصيلة خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 4 آلاف شخص.



وتحاصر القوات الروسية عددا من الجنود الأوكرانيين، في مدينة ماريوبول الساحلية، منذ أسابيع.

وفي وقت سابق السبت، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا من "تصفية" آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع الموقع الإخباري "أوكرانسكا برافدا" إن "تصفية عسكرينا، رجالنا (في ماريوبول) سينهي المفاوضات" من أجل السلام، منبها من أن الطرفين سيجدان نفسيهما في "مأزق".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنها استهدفت مصنعا للمعدات العسكرية في كييف غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان على تطبيق تلغرام إن "أسلحة جو-أرض بعيدة المدى وعالية الدقة دمرت مباني إنتاجية لمصنع أسلحة في كييف".

وينتشر عدد كبير من الجنود ورجال الشرطة في الموقع، حيث يمنعون الوصول إلى المجمع الذي يتصاعد منه الدخان.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على فيسبوك إن ليس لديه معلومات عن ضحايا محتملين حاليا.

وكتب رئيس البلدية تعرضت كييف للقصف. دوت انفجارات في منطقة دارنيتسكي في ضواحي المدينة"، مؤكدا أن "رجال إنقاذ وأطباء يعملون حاليا في الموقع".