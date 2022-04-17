الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب أوديسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.



ونقلت قناة "آر تي بالعربي" الروسية، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، قوله في إيجاز صحفي مساء اليوم: إن "الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا".

وفي السابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي أعلنت شركة أوكروبورونبروم الأوكرانية لتصنيع الأسلحة، تدمير أكبر طائرة شحن في العالم في هجوم روسي.

وقالت الشركة على صفحتها في "فيسبوك" إن الطائرة وهي من طراز أنتونوف 225 مريا الأوكرانية الصنع، احترقت في هجوم روسي على مطار هوستوميل بالقرب من العاصمة كييف.

ميدانيا، قصفت طائرات حربية روسية مدينة لفيف واستهدفت صواريخها مدينتي كييف وخاركيف، اليوم السبت، لتنفذ موسكو تهديدها بشن مزيد من الهجمات بعيدة المدى على مدن أوكرانية بعد إغراق البارجة "موسكفا"، سفينة القيادة في الأسطول الروسي بالبحر الأسود.

ومنذ بدء الصراع الروسي الأوكراني يرى طيف واسع من المراقبين أن هدف موسكو الرئيسي السيطرة على العاصمة الأوكرانية وإزاحة حكومتها.