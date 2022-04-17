الشرطة الأمريكية: إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تجاري في كارولاينا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمجمع تجاري في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.



وأكدت إصابة 12 شخصًا في حادث إطلاق النار بمركز تجاري في كارولاينا الجنوبية

وفيما أفادت باحتجاز 3 أشخاص يشتبه في ضلوعهم بحادث إطلاق النار في كارولاينا الجنوبية، أكد أن مصابين اثنين في حالة حرجة ولا يوجد قتلى.

وأفادت شكبة "سي إن إن" الأمريكية، بوقوع إصابات في مركز تسوق في ساوث كارولينا في حادث إطلاق النار بعد ظهر يوم السبت.

وقالت دائرة الشرطة في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا إن حجم الإصابات غير معروف. تقوم الشرطة بإخلاء مركز كولومبيانا التجاري، ولم تحدد الشرطة نوع الإصابات.

ويقع مول كولومبيانا سنتر على بعد حوالي 10 أميال من وسط مدينة كولومبيا.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص.

والثلاثاء الماضي، أطلق أمريكي النار على عدة أشخاص في محطة لقطارات الأنفاق ببروكلين في نيويورك.

وارتفع عدد المصابين في الحادث إلى 16 بينهم 5 حالتهم حرجة، بحسب ما أعلنت شرطة نيويورك.

وأدى إطلاق النار إلى توقف القطارات عن العمل، وسط استنفار أمني كبير.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث أشخاصا يرقدون في برك من الدماء في محطة القطار في محطة شارع 36 التابعة لمحطة قطار الأنفاق.

ومثل المشتبه فيه بإطلاق النار داخل مترو أنفاق بنيويورك، أمام القضاء لأول مرة، الخميس الماضي، بتهمة مهاجمة نظام النقل الجماعي.

وكانت الشرطة ألقت القبض على فرانك روبرت جيمس (62 عاما)، الأربعاء، في حي مانهاتن السفلي بعد مطاردة استمرت 30 ساعة.