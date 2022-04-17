وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، السبت، مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن كوناشينكوف القول إن "وزارة الدفاع الروسية لديها بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني (الأوكراني) والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا (إلى أوكرانيا)، والتي يخشى (الرئيس فولوديمير) زيلينسكي إخبار شعب أوكرانيا عنها".

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق تدمير مصنعين حربيين في كييف نيكولايف بالأسلحة الدقيقة.

كما أعلنت أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

ونقلت قناة "آر تي بالعربي" الروسية، عن كوناشينكوف، قوله في إيجاز صحفي: إن "الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا".

ميدانيا، قصفت طائرات حربية روسية مدينة لفيف واستهدفت صواريخها مدينتي كييف وخاركيف،، لتنفذ موسكو تهديدها بشن مزيد من الهجمات بعيدة المدى على مدن أوكرانية بعد إغراق البارجة "موسكفا"، سفينة القيادة في الأسطول الروسي بالبحر الأسود.

ومنذ بدء الصراع الروسي الأوكراني يرى طيف واسع من المراقبين أن هدف موسكو الرئيسي السيطرة على العاصمة الأوكرانية وإزاحة حكومتها.