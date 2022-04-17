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سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وسائل إعلام محلية، الأحد، سماع دوي انفجارات في في العاصمة الأوكرانية كييف.

 

وأطلقت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا خلال الليل.

 

ولم يصدر أي تفسير رسمي للانفجارات ولم يتسن التحقق من صحة التقارير على الفور.

 

وكانت صواريخ روسية ضربت العاصمة الأوكرانية كييف وعددا من المدن الرئيسية الأخرى، السبت.

 

يأتي هذا فيما بينما قالت موسكو إن قواتها طهرت المنطقة السكنية بماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إمهال المقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول حتى الـ6 صباح الأحد بتوقيت موسكو للاستسلام.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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