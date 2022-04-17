شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلبات إحاطة على طاولة "تضامن النواب".. مد سن التقاعد لـ 65 الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة 3 طلبات إحاطة اليوم الأحد، حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاورى، بشأن امتناع موظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمنطقة الشرقية عن قبول طلبات المحالين على التقاعد من العاملين السابقين بجامعة الزقازيق وغيرها، وقد تم توجيه الدعوة إلى وزارتي (التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان).

كما تناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب بشأن مد سن التقاعد لبعض الفئات إلى 65 عاماً، وقد تم توجيه الدعوة إلى (وزارة التضامن الاجتماعي).

وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إنشاء مبنى للتأمينات والمعاشات الحكومية على أراضي أملاك الدولة بمركز سمالوط بالمنيا.