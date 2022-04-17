"سميرة" تطلب خلع زوجها: "وجودي زي عدمه.. جايب ست تنضف مكتبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "سميرة. ص" دعوى خلع ضد زوجها "ن. م" أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، مبررة طلبها: "جايب ست تنضف مكتبه.. وجودي زي عدمه".

وقالت صاحبة الـ 30 سنة، في دعواها رقم 205 لسنة 2021: "تزوجت تقليديًا من رجل يعمل بمكتب تمويل عقارات.. لم أكن على علم بطباعه ولاحظت مع الوقت حبه لصديقته القديمة بالجامعة".

وأضافت "سميرة": "عشت مع زوجي فى البدايات في سعادة وبعد شهر انقلب حاله وأصبحت سيدة غريبة عنه يفعل كل شيء بمفرده حتى لا يتكلم أو يقترب مني".

تتذكر "سميرة" اللحظة التي قررت فيها إنهاء زواجها: "دخلت لغرفة المكتب الموجودة بشقة الزوجية، وجدت زوجى يستعين بـ سيدة تقوم بتنظيف المكتب حتى لا يتحدث معي أو يقترب مني، قمت بطرد السيدة فضربني فقررت ترك المنزل".

تدخل وسطاء لحل المشاكل بين الزوجين لكن دون فائدة، لذلك لجأت "سميرة" لرفع دعوى أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس ولا تزال منظورة حتى الآن.