الأحد.. محاكمة رئيس حي مصر القديمة بتهمة تلقي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة رئيس حي مصر القديمة، و8 أشخاص آخرين؛ لمحاكمتهم بتلقي رشوة مالية 400 ألف جنيه من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي.

كشف أمر الإحالة العامة، في القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين " ع.خ" 54 سنة، رئيس حي مصر القديمة، و" ع.ج"، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و" م.س"، 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و" م.ع" 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و" ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، "ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و" ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة، فقام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حي مصر القديمة - طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من " ج.ع" و " م.ث" و"م.ع".