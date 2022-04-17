شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات لـ"إعلام النواب" خلال 3 أيام.. اكتشاف المواهب أبرز المناقشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام بمجلس النواب 4 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة، والاجتماعات ستكون على النحو التالي:

تعقد غدا الأحد اجتماعا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين بشأن تدبير التمويل اللازم لعملية ترميم الطاحونة الهوائية الأثرية الموجودة في حى كوم الطواحين بمدينة إدكو بالبحيرة.

بينما تعقد يوم الاثنين المقبل اجتماعين لاستعراض نتائج لزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة يوم الأربعاء 30 مارس 2022، لمقر الجمعية الجغرافية المصرية، للوقوف على ما أثير بطلبات الإحاطة التي سبق مناقشتها باللجنة بشأن سوء حالة مبنى الجمعية وحاجته العاجلة للترميم.

فيما تعقد يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق بشأن تقصير وزارة الثقافة فى اكتشاف الوجوه الجديدة.