أمريكا: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار في نورث كارولاينا

أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة 10 أشخاص في إطلاق النار الذي وقع في مركز تجاري في مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا، مشيرة إلى أنه تم توقيف 3 متهمين.

وقال قائد شرطة كولومبيا وليام هولبروك في مؤتمر صحفي إن عناصر الشرطة توجهوا إلى مكان الحادث فور إبلاغهم، وعملوا على إجلاء الموجودين هناك.

وأضاف أن أعمار المصابين تتراوح بين 15 و75 عاما.

ولفت إلى أن 8 من المصابين حالتهم حرجة، لكنها مستقرة، مضيفا: "المهم أنه ليس لدينا قتلى".

وتابع أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في الحادثة، مردفا قوله: "لا نعتقد أن هذا كان عشوائيا، نعتقد أن المسلحين يعرفون بعضهم البعض".

وأعلنت الشرطة منذ ساعات عن إصابة عدد من الأشخاص في مركز كولومبيانا التجاري في حادث إطلاق نار، دون أن تحدد عددهم.

ويقع مركز "كولومبيانا سنتر" التجاري على بعد حوالي 10 أميال من وسط مدينة كولومبيا.