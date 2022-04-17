عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيلينسكي: روسيا قد تستخدم قنابل نووية في أوكرانيا

الأحد 17 أبريل 2022

الخليج 365

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية، المجتمع الدولي من أن روسيا قد تستخدم قنابل نووية في أوكرانيا.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عنه قوله: "لست بمفردي، كل العالم، كل الدول يجب أن تقلق".

كان ذلك رد فعل زيلينسكي على تصريحات أدلى بها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بيل بيرنز الذي قال إنه لا يجب الاستخفاف بخطر استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية، نظرا لإخفاقات روسيا العسكرية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي بالإنجليزية خلال جزء من المقابلة تم نشره اليوم إن "روسيا لا تقيم وزنا لأرواح البشر".

ولدى مناقشته احتمالية استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع، قال زيلينسكي إنه "من المهم أن يكون المرء مستعدا لا خائفا".

وأضاف: "لكن هذه ليست قضية بالنسبة لأوكرانيا، ليس لأوكرانيا وحدها بل للعالم أجمع، حسبما أعتقد".

في غضون ذلك، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني بتسليم مركبات مدرعة "في الأيام المقبلة"، وفقا لمقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت.

وأكد جونسون لزيلينسكي أن بريطانيا "ستواصل توفير الوسائل لأوكرانيا للدفاع عن نفسها"، وفقا لبيان صادر عن مكتبه في وقت متأخر من يوم السبت.

وجاء في البيان إن الجانبين ناقشا خلال مكالمتهما الهاتفية يوم السبت، أيضا الحاجة إلى حل أمني طويل الأجل لأوكرانيا.

كما أكد جونسون لزيلينسكي أنه سيواصل العمل مع شركاء بريطانيا وحلفائها "لضمان أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن سيادتها في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ويصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير/شباط، بأنه "عملية خاصة" تهدف إلى نزع سلاح البلاد واجتثاث الأشخاص الذين يصفهم بالقوميين الخطرين.

وتصف دول غربية الهجوم بأنه حرب اختارت موسكو شنها، وفرضت تلك الدول عقوبات على روسيا بهدف شل اقتصادها.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي. قتل آلاف الأشخاص، وتشرد قرابة 10 ملايين أوكراني داخليا وخارجيا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.