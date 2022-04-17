شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اللبنانية تدعو إلى التحرر من سطوة سلاح «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا القيادي في حزب القوات اللبنانية والمرشح للانتخابات النيابية زياد الحواط أبناء الطائفة الشيعية إلى التحرر من سطوة حزب الله وقال حواط في تصريحات أمس: «الشيعة في جبيل مكون أساسي وإستراتيجي، لكن لا يمكن أن يستمر حزب الله في خطف هذه الطائفة بأكملها»، وشدد على أهمية «التحرر من سطوة السلاح مع رفضه أي حواجز بين منطقة مسيحية وأخرى شيعية».

وركز الحواط في تصريحاته على «أهمية تصويت الاغتراب كمحطة أساسية في الاستحقاق والرهان على من هجرتهم السلطة ليكون صوتهم مدويا في معركة كيانية ووجودية ومن ثم شركاء في إنقاذ لبنان من جهنم»، منبها إلى أن «ثنائي الممانعة ومنذ البداية لا يريد للمغتربين أن ينتخبوا وهم يحاولون بكل الوسائل للطعن وعرقلة الصوت الاغترابي».

وقال القيادي في حزب القوات إن «الانتخابات النيابية حاصلة والناخب أمام خيارين الأول خيار الممانعة الممثل بحزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل والخيار الآخر عودة لبنان إلى الشرعية الدولية ورأس حربة فيه القوات اللبنانية»، مشددا على أن «الخامس عشر من أيار المقبل يوم مفصلي في تاريخ لبنان وهو ليس يوم انتخابات عاديا بل يشبه إلى حد بعيد ما حصل في إنجلترا من استفتاء للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه».

وشدد في تصريحاته: «على اللبنانيين أن يصوتوا على أي لبنان يريدون هل لبنان محور الممانعة والمخطوف من قبل حزب الله وسلاحه وكأكياس الرمل في المفاوضات الإيرانية - الأمريكية أو عودة لبنان إلى الشرعية الدولية ويكون جزءا من هذه الشرعية وينعم بالاستقرار». وشدد على أن «صوت كل لبناني مؤثر ومن يتخذ خيار اللوائح غير الضامنة للحواصل يكون صوته رماديا ويخدم فريق الممانعة في الاستحقاق».