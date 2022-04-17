شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب مسلحة تدخل العاصمة طرابلس.. وتحذيرات من اندلاع العنف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر إعلامية ليبية أن كتائب مسلحة محمولة على عربات عسكرية تشكل أرتالا معززة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة دخلت العاصمة الليبية طرابلس من غربها وجنوبها يوم أمس السبت.

وأكدت المصادر أن الأرتال تتجه للمقرات السيادية في المدينة، ما ينذر بتعقد الوضع السياسي ما ينذر بعودة العنف إلى العاصمة طرابلس مع إصرار رئيس الحكومة المقالة عبدالحميد الدبيبة البقاء بالسلطة بتشجيع الجماعات المتطرفة ودول إقليمية.

وبحسب المصادر فقد تمركزت الآليات وسط العاصمة في جزيرة «سوق الثلاثاء وجزيرة الغيران» وأهم المناطق الحيوية في العاصمة.

وأكدت المصادر الليبية أن الآليات المدججة بالسلاح تأتمر بأوامر الدبيبة، وذلك عقب انتشار خبر دخول رئيس الحكومة المنتخبة من البرلمان فتحي باشاغا، إلى العاصمة مساء الجمعة.

وكان باشاغا اجتمع خلال اليومين السابقين مع قادة الكتائب المسلحة في العاصمة تونس ورجح البعض أن هذه الاجتماعات جاءت من أجل تسهيل دخوله للعاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام ليبية، أن العاصمة طرابلس شهدت تحركات عسكرية بعد توجه أرتال عسكرية كبيرة تحمل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خرجت من عدة مدن بالمنطقة الغربية متجهة نحو العاصمة.

وأضافت أن أرتالا مسلحة عبرت منطقة السواني ضمت أكثر من 100 سيارة مسلحة نحو العاصمة، كما تمركزت قوات أخرى أمام مقر الأمن الخارجي قبل فتحة السريع، بحسب قناة «218» الليبية.

وأشارت إلى الاستنفار الأمني والتحشيد العسكري لسيارات رباعية الدفع، محملة بأسلحة متوسطة تابعة لقوة حماية الدستور في أحد المعسكرات بالعاصمة طرابلس.

وتسيطر حالة من الهلع على أبناء الشعب الليبي خشية تجدد القتال بعد وقف إطلاق النار منذ عدة شهور.

وأوضحت مصادر أمنية ليبية أن هذه الكتائب المسلحة تابعة لعدد من المجموعات المسلحة من مدينة الزنتان والزاوية، وأشارت إلى أن هناك قوات تابعة لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي تستعد لدخول طرابلس.

وكان رئيس حكومة الليبية المقال من مجلس النواب عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، عيّن في 2021 اللواء أسامة جويلي مديرًا لإدارة الاستخبارات العسكرية.

وقالت المصادر إن التحركات العسكرية التي تشهدها طرابلس في الساعات الماضية «يأتي ترتيبا لدخول رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا واستلام مهامه».

وبالتزامن تشهد العاصمة الليبية إغلاقا لعدد من الشوارع منها طريق الشط والخلة وزاوية الدهماني، وسط انتشار لعدد من للآليات العسكرية.

وعقد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا اجتماعا الخميس مع عدد من القادة الميدانيين لمدينة مصراتة، بمقر إقامته في العاصمة التونسية.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من باشاغا إن من بين المشاركين في هذا اللقاء محمد الحصان وعبدالسلام عليلش، ومختار الجحاوي حيث تمت مناقشة آليات مباشرة الحكومة أعمالها من داخل العاصمة طرابلس.

فيما حمل القيادي بمدينة مصراتة وآمر الكتيبة 166 مصراتة محمد الحصان، رئيس الحكومة المقال عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الحالي فتحي باشاغا مسؤولية إراقة الدماء، كما حمل بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث من صدام، مشددا على ضرورة بقاء الصراع في ليبيا سياسيا.

وأكد الحصان في بيان أمس، فتح قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب ليبيا والمنطقة الغربية والعاصمة طرابلس شبح الصدام ومحاولة الوصول لحل بدل زعزعة الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام المتربصين بالوطن من الداخل والخارج.