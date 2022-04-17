شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني: ميليشيات الحوثي تصعد وتواصل خرق الهدنة والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت جبهات القتال في محور تعز تصعيدا غير مسبوق من قبل الميليشيا الإيرانية حيث ارتكبت 65 خرقا للهدنة، طيلة يوم الخميس بما فيها تكثيف إطلاق النار على مواقع قواتنا في عدة جبهات بمختلف أنواع الأسلحة، وأدت عمليات قنص معادية استهدفت مواقعنا في جبهة الضباب إلى إصابة اثنين من قواتنا.
وبحسب البيان فقد كثفت الميليشيا الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات بالمحور منها أطقم محملة بأفراد وذخائر دفعت بها إلى الجبهات الغربية والشمالية وإلى جبهات مقبنة والصلو والأحكوم والأقروض والكدحة والضباب، كما تم رصد نشاطا كبير في بناء المتاريس والتحصينات وحفر الخنادق بالجبهة الشرقية.
وبحسب الجيش اليمني شهدت جبهات القتال غرب محافظة حجة 31 خرقا حوثيا، فبالإضافة إلى استمرارها في إطلاق النار ضاعفت عمليات حفر خنادق واستحداث مرابض شرق وغرب حرض وجبهات بني حسن.
وقال الجيش اليمني في بيان «سجلت قواتنا في محور البرح غرب تعز ومحور حيس جنوب الحديدة 21 خرقا كان في مقدمتها محاولة مجاميع مسلحة من الميليشيا الحوثية اختراق خطوط التماس تحت غطاء ناري مكثف من مختلف الأسلحة الرشاشة إلا أن المحاولة فشلت أمام يقظة وصلابة قواتنا».