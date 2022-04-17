شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني: ميليشيات الحوثي تصعد وتواصل خرق الهدنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت ميليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة الأممية في كافة جبهات القتال مستغلة التزام القوات المسلحة اليمنية بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بوقف إطلاق النار بحسب بيان للقوات المسلحة اليمنية أصدره أمس السبت، وقال البيان: رصدت قوتنا ارتكاب الميليشيا الحوثية الإيرانية 143 خرقا للهدنة يوم الخميس.

وشهدت جبهات القتال في محور تعز تصعيدا غير مسبوق من قبل الميليشيا الإيرانية حيث ارتكبت 65 خرقا للهدنة، طيلة يوم الخميس بما فيها تكثيف إطلاق النار على مواقع قواتنا في عدة جبهات بمختلف أنواع الأسلحة، وأدت عمليات قنص معادية استهدفت مواقعنا في جبهة الضباب إلى إصابة اثنين من قواتنا.

وبحسب البيان فقد كثفت الميليشيا الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات بالمحور منها أطقم محملة بأفراد وذخائر دفعت بها إلى الجبهات الغربية والشمالية وإلى جبهات مقبنة والصلو والأحكوم والأقروض والكدحة والضباب، كما تم رصد نشاطا كبير في بناء المتاريس والتحصينات وحفر الخنادق بالجبهة الشرقية.

وبحسب الجيش اليمني شهدت جبهات القتال غرب محافظة حجة 31 خرقا حوثيا، فبالإضافة إلى استمرارها في إطلاق النار ضاعفت عمليات حفر خنادق واستحداث مرابض شرق وغرب حرض وجبهات بني حسن.

وقال الجيش اليمني في بيان «سجلت قواتنا في محور البرح غرب تعز ومحور حيس جنوب الحديدة 21 خرقا كان في مقدمتها محاولة مجاميع مسلحة من الميليشيا الحوثية اختراق خطوط التماس تحت غطاء ناري مكثف من مختلف الأسلحة الرشاشة إلا أن المحاولة فشلت أمام يقظة وصلابة قواتنا».