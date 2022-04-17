شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرانيون يسخرون من حديث رئيسي وخامنئي حول الاقتصاد والغلاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخر مغردون إيرانيون على منصة «تويتر» من تصريحات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حول الغلاء ومطالبته بالكشف عن أسباب وعوامل ارتفاع الأسعار، التي تشهدها البلاد هذه الأيام، موضحين أن صاحب هذه التصريحات هو المسؤول الأول ورئيس السلطة التنفيذية في البلاد، ولا معنى لمطالبته بالكشف عن أسباب هذا الغلاء، إذ هو المطالب في المقام الأول بالقيام بهذه المهمة ومعالجتها فيما سخر آخرون من كلام علي خامنئي حول الأوضاع الاقتصادية، التي تمر بها إيران الذي قال: «الرجال المؤمنون والثوريون منشغلون في العمل.. لا تتحدثوا بطريقة توهن معنويات الشعب وآماله»، مضيفا: «بالرغم من وجود جوانب سلبية في هذا المجال إلا أن هناك علامات للنجاح، وأحد نماذج هذا النجاح هو تحمل الاقتصاد للعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة»، بحسب ما أورد موقع إيران أنترناشيونال أمس.

جهل الملالي

وعلقت المغردة «نيكتا» حول تصريحات رئيسي، وقالت: «يقف وراء هذا الغلاء غباء الملالي وجهلهم، وكذلك الأموال التي تذهب إلى لبنان واليمن وفلسطين»، فيما قالت «سيه مشكون»: «عندما يكون مستواك العلمي هو الصف السادس فلا أمل في أن تظهر بتصريحات علمية ومنطقية. هل تظن أن الناس يجهلون مَن هو السارق لموارد البلد وثرواته، ومَن هو الذي يتحكم في البلاد وخيراتها؟»، أما المغرد «محمد مهدي رفيعي» فذكر عددا من الأسباب والعوامل وراء أزمة الغلاء، وقال: «سبب الغلاء هو الارتفاع الكبير في حجم السيولة، ونقص الميزانية، وتقزم الاقتصاد، والقلق من المستقبل، وعدم انضباط البنوك والمصارف، وفقدان الإدارة الصحيحة، وعدم امتلاك برنامج عمل، وعدم التعامل مع العالم والاقتصاد المغلق».

وكتب مغرد آخر يحمل اسم «كوروش» قائلا: «يا أبله لا تتعب نفسك. ليس وراء الستار مِن خبر. الغلاء سببه الواضح والجلي هو الفساد وسرقة أموال الشعب من قبل مافيا السلطة، وكذلك جهلك وجهل حكومتك في إدارة البلاد»، وغرد صاحب حساب «ليون بينك» بالقول: «لا يحتاج الغلاء الأخير إلى دراسة وكشف الستار عنه، الحل هو استئصال هذا النظام الفاشل والتخلص منه».

تقدمون الكذب

كما هاجم مغردون المرشد، علي خامنئي، بعد حديثه عن تحقيق النجاحات في إيران خلال الفترة الأخيرة واستشهاده على ذلك بتحمل الاقتصاد الإيراني للعقوبات الأمريكية.

وقالت «روشسر» تعليقا على كلام المرشد وثنائه عن نجاحات الاقتصاد الإيراني: «لا تقدم للشعب سوى الكذب والزيف، للصفاقة حد، لكن يبدو أنها بالنسبة لك لا حدود لها. كل السلع قد ارتفعت أسعارها خلال الشهور الستة الأخيرة 50 إلى 100 في المائة ثم يحدثنا عن النجاحات؟»، وقال «أمير مينائي» ساخرا: «نعم النجاحات واضحة وجلية من خلال معدل التضخم والبؤس»، فيما قال صاحب حساب «إيران يست مَن»: «تحمل الشعب! ما أغربه من معيار! كل مَن يفتح فمه منتقدا يكون مصيره الموت أو السجن. فهل هناك خيار أمام الشعب سوى تحمل الأعباء؟»، أما المغرد «@NR34549694» فغرد وقال: «يبدو أن المرشد المحترم ليس واعيا لما يقول. لقد قصم الوضعُ الراهن ظهر الشعب، عن أي نجاح وأمل يتكلم!!».