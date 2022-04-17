شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المحامين يوافق على زيادة المعاشات القديمة بحد أدنى 1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يحيى التونى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النقابة وافق خلال اجتماعه اليوم، على زيادة المعاشات القديمة بحد أدنى 1000 جنيه طبقا للضوابط والقواعد التى يحددها قانون المحاماة، مضيفا أن مجلس النقابة قرر مناقشة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب النقيب فى الاجتماع القادم للمجلس بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف يحيى التونى فى تصريحات له، أن مجلس النقابة قرر تشكيل لجنة تتولى الترتيب لحفل تأبين النقيب رجائى عطية، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس طالبوا بتوزيع لائحة النظام الداخلى للنقابة لدراستها ومناقشتها فى الاجتماع القادم.

وأصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، بيانًا عقب انتهاء اجتماعه جاء فيه، أن نقابة المحامين فقدت علمًا من أعلام المحاماة على مر تاريخها ورمزًا منيرًا متلألأ وقيمة كبيرة النقيب الفذ محمد رجائى عطية نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب الذى وافته المنية فى ساحة الشرف وهو يؤدى رسالته دفاعًا عن المحامين والمحاماة.

وأشار مجلس النقابة إلى أنه فى ظل الظرف الصعب فإن مجلس النقابة يؤكد للمحامين أنه سوف يؤدى دوره الذى أناطه القانون، ويعلن المجلس تماسكه ووحدته وأنهم جميعًا صفًا واحدًا خلف الجمعية العمومية لتحقيق كل ما هو فى صالح المحامين والدفاع عن حقوقهم وأنه سيعمل على تحقيق آمالهم وطموحهم.

وتابع مجلس النقابة :"ولا يسعنا فى هذا المجال إلا مناشدة الجمعية العمومية بمساندة المجلس فى أداء دوره، ونهيب بهم تجنب الإشاعات وكل ما يحض على الفتنة والتفرق علمًا بأننا نعدكم بأن تدار النقابة بالطريقة التى حددها القانون وبشفافية تامة".