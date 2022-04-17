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طارق شوقي يكشف موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية ومسابقة المعلمين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كل ما يثار عن الامتحانات ومسابقة الـ 30 ألف معلم ليس صحيحًا، وكل التفاصيل بشأنهما ستعلنها الوزارة في مؤتمرين صحفيين.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، مساء السبت، أن الأسبوع الحالي سيشهد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية بصفوفها الثلاثة، أما المؤتمر الخاص بمسابقة المعلمين سيعقد قبل عيد الفطر المبارك.

وأشار وزير التعليم إلى أن مسابقة المعلمين تدار على 5 موجات على مستوى الدولة بأكملها بالتنسيق مع وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، ويكون الاختيار فيها بدون واسطة أو تدخل من أحد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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