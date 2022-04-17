وزير التعليم عن مبادرة "اتكلم عربي": نرسخ الاتنماء والهوية الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مبادرة "اتكلم عربي" للطلاب المصريين المقيمين بالخارج هدفها ترسيخ الانتماء والهوية الوطنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ واللغة.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، مساء السبت: "أولادنا في الخارج يجدون صعوبة في تعلم اللغة العربية والدين وتاريخ مصر، وآبائهم يجدون صعوبة في تنمية إحساسهم بالانتماء والهوية.. ولا يوجد أي تعارض بين اتقان اللغة العربية واللغات الأجنبية".

وتابع: "تحدثت مع وزيرة الهجرة، وفكرت في إننا نحط الكتب الحديدة من أول رياض الأطفال لحد الصف الثالث الابتدائي.. ووضعنا كتب القيم واحترام الآخر على المنصة للطلاب المصريين بالخارج، والرئيس السيسي طلب بأن تكون المبادرة للطلاب بالداخل والخارج.. ومن المبادرة عملنا افطار جماعي للطلاب للمسلمين والمسيحيين كل حسب صيامه".