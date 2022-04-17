"تضامن النواب": مسلسل "الاختيار 3" أكد أن الجيش المصري مؤسسة وطنية باسلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمسلسل الاختيار 3 وما كشف عنه من حجم العمليات الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية، مؤكداً أن هذا المسلسل التاريخي أكد للعالم كله أن مصر تمتلك مؤسسة وطنية باسلة وقادرة على الحفاظ عليها من كل من تسول له نفسه الإضرار بها وبشعبها.

وقال المير في بيان أصدره اليوم أن القوات المسلحة المصرية الباسلة هي المؤسسة الوطنية التي تلاحم معها الشعب المصري العظيم للوقوف ضد جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مؤكدًا أن المصريين مع جيشهم الباسل وشرطتهم الوطنية نجحوا في الحفاظ على الدولة المصرية وإنقاذها من الإرهاب والإرهابين.