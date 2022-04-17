ننشر مسار محور الفريق كمال عامر من دائري المنيب إلى تحيا مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه اليوم السبت، محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، لمتابعة أعمال تنفيذه، عقب تفقدهم أعمال تنفيذ محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير.

وأكد رئيس الوزراء، خلال تفقده محور الفريق كمال عامر، أن هذا المحور بانتهاء أعماله وبدء تشغيله سيسهم في حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية في عدد من المناطق، حيث إنه يُعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلًا عن دوره في ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل؛ وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

تواصل محافظة الجيزة استمرار أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع ربط مسار محور الفريق كمال عامر بالطريق الدائري بشمال الجيزة بعد تعويض قاطنيها.

يأتي ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سيحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني الذي تقطعه المركبات.

وقرر حي شمال الجيزة، فصل المرافق عن 13 عقارا وإخلائها من السكان بعد تعويض قاطنيها بمعرفة جهاز التعمير وذلك تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر، رئيس حي شمال، لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة، وجار استكمال الأعمال.

يعد مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" من أحد أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التي ترتبط بالطريق الدائري حيث يمثل تنفيذ هذا المحور إضافة كبيرة لمحافظة الجيزة لما يحققه من تطور ملحوظ في انسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة ولكن لإقليم القاهرة الكبرى.

كما يهدف المشروع إلى استحداث محور مروري حر من خلال استغلال مسار المجرى المائي لترعة الزمر والطرق المحيطة به في المنطقة من دائري المنيب وحتى دائري الوراق ليحقق الآتي:

1- اختصار زمن الرحلة على مسار المحور إلى 10 دقائق تقريبًا.

2- ربط العديد من الشرايين المهمة التي تربط العديد من الكتل السكنية على مسار المحور بديلا عن الطريق القديمة ما يوفر حوالي 100 مليون جنيه استهلاك وقود سنويًا.

3- ربط أكبر المحاور المرورية العرضية (26 يوليو - صفط اللبن - شارع فيصل - امتداد شارع جامعة الدولة العربية).

4- رابط إضافي للطريق الدائري مما يخفف الضغط على (محور المريوطية - منزل المنيب - البحر الأعظم - ربيع الجيزي).

5- ربط العديد من مراكز النقل والمواصلات داخل محافظتي القاهرة والجيزة (محطة قطارات الجيزة - مركز النقل العام بالمنيب - موقف الصعيد - مركز النقل العام بميدان الجيزة - مركز النقل العام بإمبابة).

مسار محور الفريق كمال عامر

- يبدأ المحور من الطريق الدائري جنوبا "منطقة المنيب" وحتى محور تحيا مصر شمالا بطول 14.8 كم بمحافظة الجيزة ويشتمل المشروع على تنفيذ طرق أسفلتية سطحية وبعض الأعمال الصناعية والطرق العلوية لوجود العديد من التقاطعات والمحاور والمناطق السكنية.

تقاطعات محور الفريق كمال عامر

يتقاطع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" مع عدد من المحاور وهي:

1- الطريق الدائري "الوراق - المنيب".

2- محور 26 يوليو.

3- محور صفط اللبن.

4- كوبري أعلى شارع فيصل.

5- كوبري أعلى شارع الهرم.

6- محور تحيا مصر.