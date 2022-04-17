700 ألف مستفيد من برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين حول العالم

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية منذ مطلع شهر رمضان المبارك، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتفطير الصائمين في مختلف بقاع الأرض، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حتى منتصف الشهر الكريم لعام 1443، نحو 688758 مستفيدا، تم توزيعها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية بدول العالم وبالتنسيق مع وزارات الشؤون الدينية والجمعيات الخيرية الرسمية بالدول المستفيدة من البرنامج.

25 دولة حول العالم

وتم توزيع 120404 سلال غذائية و23150 وجبة إفطار، على الصائمين في 25 دولة حول العالم خلال النصف الأول من رمضان للعام الجاري 1443، توزعت على الشكل التالي: في المملكة الأردنية تم توزيع 990 سلة رمضانية على 4000 مستفيد، وفي الهند، تم توزيع 75000 سلة غذائية على 100000 مستفيد.

فيما بلغ عدد السلال الموزعة في باكستان 1523 سلة، استفاد منها 12184 صائما، أما في تايلاند، فقد وصل عدد السلال إلى 3000 سلة، وزعت على 21000 مستفيد، بينما أقيمت مأدبة إفطار جماعي لـ 15000 صائم في ماليزيا، وسجلت أندونيسيا 1850 سلة غذائية و4650 وجبة، وزعت على 80000 صائم.

ووزعت 350 سلة غذائية في كازاخستان، على 1750 مستفيدا، وبلغت حصة الفيليبين حتى تاريخه، 2435 سلة رمضانية، وزعت على 9024 صائما.

وفي مالي، وزعت 315 سلة غذائية على 1200 مستفيد، و415 سلة في جيبوتي، استفاد منها 14500 شخص، وإلى جنوب إفريقيا، حيث تم توزيع 3250 سلة على 26000 صائم، وبواقع 3000 سلة و2000 وجبة إفطار، واستفاد 22000 مواطن كاميروني من البرنامج الرمضاني.

فيما استفاد 129000 مسلم في بنجلاديش، من 1500 سلة غذائية و16500 وجبة إفطار، بينما بلغ عدد السلال الموزعة في غينيا الإستوائية 576 سلة، بواقع 12000 مستفيد.

ووزعت 3000 سلة في تشاد على 30000 صائم، وفي السودان، وصلت أعداد السلال الغذائية الموزعة إلى 15000 سلة، وزعت على 150000 مستفيد، أما في كينيا، فقد بلغ عدد السلال الموزعة 1500 سلة، استفاد منها 15000 صائم، و800 سلة في إثيوبيا، وزعت على 8000 مستفيد.

واستفادت نيجيريا من 1400 سلة، وزعت على 8400 شخص حتى الآن، والسنغال حصلت على 600 سلة غذائية، استفاد منها 6000 صائم، وبلغت حصة معهد لوغا 500 سلة، استفاد منها 5000 صائم.

واستلمت الصومال 450 سلة، وزعت على 2700 شخص، وفي البوسنة، وصل عدد السلال الموزعة إلى 1000 سلة، وزعت على 7000 مستفيد، أما في الأرجنتين، فقد تم توزيع 1700 سلة غذائية على 15000 صائم، و250 سلة وزعت في تاجوراء، على 9000 شخص.

استمرار البرنامج

وتستمر وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1443، حتى نهاية الشهر المبارك، بمتابعة وإشراف مباشر من الوزير عبداللطيف آل الشيخ، عبر الملحقيات الدينية في سفارات خادم الحرمين الشريفين المنتشرة في القارات الخمسة، وتحرص على إيصالها إلى المحتاجين حول العالم انطلاقا من ريادتها للعالم الإسلامي وحرص خادم الحرمين الشريفين على مد يد العون والمساعدة للمسلمين خاصة في هذا الشهر المبارك وتلمس احتياجاتهم والوصول إليهم في أصقاع الأرض.

أكثر الدول من حيث المستفيدين

129 ألفا بنغلاديش

100 ألف الهند

80 ألفا إندونيسيا

26 ألفا جنوب إفريقيا

21 ألفا تايلاند