6 قتلى أفغان في قصف باكستاني

ومنذ وصول طالبان إلى السلطة العام الماضي في أفغانستان، تصاعد التوتر الحدودي بين الجارتين، وتقول باكستان إن جماعات متشددة تشن عليها هجمات من الأراضي الأفغانية.
وتنفي طالبان إيواء مسلحين باكستانيين، لكنها غاضبة أيضا من سياج تقيمه إسلام أباد على الحدود المشتركة، التي يبلغ طولها 2700 كيلومتر، وتعرف باسم خط ديورند، علما أنها رسمت في الحقبة الاستعمارية.
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