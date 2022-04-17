واستعرض وزير إدارة الأقاليم واللامركزية موري كونديه الجمعة خطّة من «عشر مراحل» ترمي إلى تسليم السلطة مجدّدًا إلى مدنيين منتخبين، من دون تحديد جدول زمني لها ومهل قصوى، في حين تضغط «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» على كوناكري لتقديم «جدول زمني مقبول للمرحلة الانتقالية في مهلة أقصاها الـ 25 من أبريل.
وكشف كونديه عن هذه الخطّة بمناسبة إطلاق «إطار تشاور شامل»، وهي منصّة جديدة من شأنها تسهيل المرحلة الانتقالية السياسية إلى جانب مؤتمر «المصالحة» قيد الإجراء. غير أن ائتلافات سياسية كثيرة تقاطع الحدثين كليهما.
وبحسب التسلسل الذي استعرضه الوزير، ينبغي قبل تسليم السلطة إلى المدنيين إجراء «تعداد عام للسكان» و«تعداد إداري لأغراض الأحوال الشخصية» و«إنشاء سجلّ انتخابي» و«صياغة دستور جديد» و«تنظيم استفتاء» و«إعداد نصوص القوانين التنظيمية» تمهيدًا لـ«تنظيم انتخابات محلية» ثمّ تشريعية و«إنشاء مؤسسات وطنية منبثقة عن الدستور الجديد» وختامًا «إقامة انتخابات رئاسية».
كانت هذه تفاصيل خبر التعداد شرط لانتخابات غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.