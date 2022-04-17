احتجاجات سريلانكا تتصاعد وإيقاف البورصة

أوقفت سريلانكا التداول بالأسهم لمدة 5 أيام، بعدما رفعت السلطات معدلات الفائدة وأعلنت تخلفها عن سداد ديونها الخارجية، في خضم صعوبات اقتصادية دفعت بنقابات عمالية وبنجوم كريكيت إلى المشاركة في تحركات احتجاجية للمطالبة باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا. وجاءت الخطوة قبيل محادثات تعتزم كولومبو إجراءها مع صندوق النقد الدولي في واشنطن الإثنين للتفاوض حول خطة إنقاذ بعدما شح مخزون البلاد من العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد السلع الأساسية.

وتشهد سريلانكا البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية كبرى تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، في أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.

ويتجمع آلاف الأشخاص أمام منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا المطل على البحر في العاصمة كولومبو لليوم الثامن على التوالي للمطالبة بتنحّيه وباستقالة الحكومة.