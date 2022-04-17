البرلمان يستعد لتعيين رئيس للصومال

انعقد البرلمان الصومالي المنتخب حديثا للمرة الأولى في إطار استكمال المسار الانتخابي الذي تعطل مرارا، ويفترض أن يتوج بتعيين رئيس جديد للدولة التي مزقتها الحرب.

بموجب النظام الانتخابي المعقد في الصومال، والذي شهد حتى الآن تأخيرا تجاوز العام عن موعد استكمال تجديد المؤسسات، تختار مجالس الولايات ومندوبو عدد كبير من العشائر النواب الذين يعينون بدورهم الرئيس.

وأدى قرابة 300 نائب اليمين القانونية بعد انتخابات سادتها الفوضى والعنف في ظل صراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

وتمهد جلسة أمس الطريق لانتخاب رئيسي غرفتي البرلمان اللتين ستتجهان أثر ذلك لانتخاب رئيس جديد.