البرلمان يستعد لتعيين رئيس للصومال

بموجب النظام الانتخابي المعقد في الصومال، والذي شهد حتى الآن تأخيرا تجاوز العام عن موعد استكمال تجديد المؤسسات، تختار مجالس الولايات ومندوبو عدد كبير من العشائر النواب الذين يعينون بدورهم الرئيس.
وأدى قرابة 300 نائب اليمين القانونية بعد انتخابات سادتها الفوضى والعنف في ظل صراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
وتمهد جلسة أمس الطريق لانتخاب رئيسي غرفتي البرلمان اللتين ستتجهان أثر ذلك لانتخاب رئيس جديد.
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