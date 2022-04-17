زلزال يضرب جنوب اليونان

ضرب زلزال بقوة خمس درجات جنوب اليونان، وفق ما أعلن مرصد أثينا للنشاط الزلزالي الذي حدد مركزه قبالة سواحل جزيرة كيثيرا. ووقع الزلزال الذي ضرب اليونان نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على بعد 46 كيلومترا من جنوب-جنوب غرب الجزيرة الواقعة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز وعلى عمق 67 كيلومترا، ولم يعلن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط ضحايا. واليونان عرضة بشكل كبير للزلازل لوقوعها عند نقطة التقاء فوالق جيولوجية عدة.



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