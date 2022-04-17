الولايات المتحدة.. إطلاق نار في مجمع تجاري ووقوع إصابات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت السلطات الأميركية على تويتر إن إطلاق نار وقع اليوم السبت في مجمع تجاري في كولومبيا بولاية ساوث كارولاينا، ووردت أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت إدارة شرطة كولومبيا على تويتر “تأكدنا من وقوع إصابات خلال الواقعة وهم يتلقون الرعاية الطبية. حجم الإصابات غير معروف في الوقت الراهن.. الضباط يخلون المركز التجاري (كولومبيا سنتر) وينقلون الناس إلى مكان آمن”.

وأفادت “العربية” بأن شرطة كولومبيا لم تحدد عدد الإصابات في حادث إطلاق النار.

وأشارت الى أنه لم يعلن عن اعتقال أي شخص في الحادثة.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، شهدت مدينة نيويورك، حادث مروعا لإطلاق النار، في واقعة تعيد الجدل بشأن تزايد العنف وحق حيازة السلاح في البلاد، بموجب التعديل الثاني من دستور الولايات المتحدة.

وأسفر حادث إطلاق النار عن إصابة 13 شخصا داخل المترو في حي بروكلين، فيما تم العثور على عبوات ناسفة، وفق الدفاع المدني والشرطة.

وفي مسعى من البيت الأبيض إلى إظهار قيامه بشيء عملي لتطويق الجريمة، قام الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الاثنين، بترشيح نائب عام سابق من ولاية أوهايو، حتى يتولى إدارة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وجاء ترشيح ستيفن ديتلباش، لشغل المنصب، بينما يعيش المكتب الأميركي على وقع عدد من التحديات والمشاكل الداخلية التي أثرت على أدائه.