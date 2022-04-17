البابا فرنسيس يندّد بقسوة الحرب في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

ندد البابا فرنسيس اليوم السبت بقسوة الحرب في أوكرانيا خلال قداس عشية عيد القيامة حضره دون أن يرأسه، ربما بسبب الآلام المتكررة في الساق التي أجبرته على تقليص بعض الأنشطة.

وحضر القداس إيفان فيدوروف رئيس بلدية ميليتوبول الذي اعتقلته القوات الروسية الشهر الماضي وأطلقت سراحه لاحقا في عملية تبادل للأسرى.

وحل الكردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا محل البابا خلال القداس الذي تضمن موكبا بالصحن المركزي لأكبر كنيسة في العالم المسيحي.

جلس البابا على كرسي أبيض كبير‭‭‭ ‬‬‬في الأمام على أحد الجانبين لكنه بدا قلقا ووقف أثناء قراءة في الإنجيل.

ولاحقا قرأ البابا العظة أثناء القداس جالسا لكن بصوته المعهود.

خرج البابا عن نصه المعد سلفا لإعلان وجود فيدوروف وعائلته وثلاثة نواب أوكرانيين يجلسون في المقدمة.

وتحدث عن “ظلمة الحرب والقسوة”.

وقال البابا فرنسيس “كلنا نصلي من أجلك ومعك. نصلي لأن هناك الكثير من المعاناة. لا يسعنا إلا أن نساندكم، ونقول لكم (تمسكوا) بالشجاعة، نحن معكم”.